O pesadelo de Luke Shaw com José Mourinho como técnico

Apesar de passar várias temporadas no mais alto nível na Inglaterra, Luke Shaw ainda é um garoto. O lateral-esquerdo tem 25 anos e ainda tem uma grande carreira pela frente, especialmente agora que se reconciliou com o futebol em Old Trafford.

Shaw passou pelo programa 'Man of the Match' e se lembrou do seu início na equipe 'red devil', onde talvez tenha chegado muito jovem e não pôde cumprir as expectativas. O seu treinador era então José Mourinho e o inglês garantiu que vivia um pesadelo.

"Foi um momento muito difícil. Às vezes as palavras não vinham até mim e as pessoas apenas ouviam uma versão da história, a de Mourinho", ele começou explicando no programa do ex-jogador Gary Lineker.

No seu tempo no Manchester United, José Mourinho até disse dele que tinha que tomar todas as decisões por ele. Algumas palavras que o marcaram e o afetaram moralmente.

"Eu sabia que deveria ficar quieto. Tinha muitas pessoas por trás, então senti o apoio. Tive que ficar quieto e melhorar. Passei por muitos momentos difíceis que me tornaram uma pessoa e um jogador de futebol melhores", reconheceu o internacional inglês.

Depois de falar sua análise de Mou, Shaw elogiou Ole Gunnar Solskjaer: "Seu estilo é o que mais me beneficia e seu tratamento com as pessoas é imbatível, muito bom. Ele sabe o que deve fazer para trazer à tona o que há de melhor em você".

"Sou jovem e tenho tempo para melhorar ainda. Graças à confiança e fé do treinador, consegui crescer. É muito bom ter alguém que o apoia no banco", concluiu um Shaw que finalmente está tendo um temporada fenomenal como 'red devil'.