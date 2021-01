O plano de Armani para encerrar era gloriosa com o River Plate

Franco Armani vive sua quarta temporada no River Plate. O goleiro é titular absoluto de Marcelo Gallardo nestes anos em que o time é considerado o melhor do continente.

No entanto, o jogador deve deixar a Argentina para voltar ao seu clube anterior, retorno que deve ocorrer em 2023, segundo informação publicada por 'Radio Continental'.

Com contrato atual válido até 2022, o plano é permanecer na equipe argentina por um ano a mais. Após isso, vestirá a camisa do Atlético Nacional, onde ele mesmo já afirmou que etá decidido a se aposentar.

Além da conquistas continentais e nacionais com o River Plate, Armani também foi campeão da Libertadores com o time colombiano, com o qual atuou durante oito anos.