O PSG desiste de Alex Telles; Juve e Inter observam

Após os crescentes rumores sobre a ida de Alex Telles para o PSG, o Paris Saint-Germain teria desistido de seguir as negociações com o Porto pelo jogador de 27 anos.

O time português pede 30 milhões de euros, mas os franceses não estão dispostos a pagar esse valor. De acordo com o jornal 'O Jogo', os parisienses teriam descartado a contratação do brasileiro.

Ainda de acordo com a citada fonte, Inter de Milão e Juventus são as equipes que seguem na briga pelo lateral, já que não consideram a pedida do Porto como abusiva.

Telles já teve uma passagem pelo conjunto 'nerazzurro' durante o curso 2015-16, mas foi no Porto que ele ganhou destaque. Na atual temporada são 11 gols e nove assistências em 42 jogos.