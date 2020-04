O quarto uniforme do Barcelona para a próxima temporada

A temporada 2020-21 deve ter um retorno aos clássicos no Barcelona, ​​depois de várias temporadas consecutivas de projetos arriscados. Mas a Nike tinha uma surpresa, uma quarta opção.

O que é comum no futebol moderno é que os clubes têm a camisa principal, a camisa de visitante e um terceiro uniforme que, no caso dos que disputam competições europeias, é o que usam fora de casa por questões de marketing.

No entanto, é cada vez mais normal ver os grandes clubes com uma quarta opção, ou uma primeira específica para jogar a Champions. O jornal 'Sport', revelou o que seria o design da Nike para o quarto uniforme.

A camisa principal do Barcelona para 2020-21 será um retorno aos clássicos com três faixas verticais azuis, duas grená e finas listras verticais as separando, com detalhes no pescoço.

Mas a surpresa é este quarto uniforme, que misturaria as cores azulgrana com vermelho e amarelo. A semelhança com a primeira camisa é notável, então talvez o plano do Barcelona seja fazer dessa camisa a principal para a Liga dos Campeões.