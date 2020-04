O que acontecerá com os patrocínios após a crise?

O COVID-19 semeou um milhão de dúvidas no mundo do futebol. Ainda não se sabe se as competições retornarão ou não e, em caso afirmativo, em que termos.

Sem mencionar em termos econômicos. Muitos clubes tiveram que recorrer a uma ERTE (demissão temporária) para garantir sua sobrevivência. Outros conseguiram evitar essa medida com salários mais baixos.

E resta ver o que acontecerá com a questão dos patrocinadores, outra fonte de renda para os clubes. No Real Madrid, diz o portal 'AS', haveria algum medo nisso.

David Hopkinson, diretor global de patrocínio do Real Madrid, falou sobre esse assunto. "Se não houver futebol em breve, os patrocinadores podem estar procurando um reembolso de parte do dinheiro de seus contratos ou fazer ajustes...", disse ele.

O Real Madrid fez contas e planejava, de acordo com o AS, entrar com cerca de 371 milhões de euros para publicidade. Adidas e Emirates são dois de seus maiores patrocinadores e ambos teriam que pedir ajuda para sobreviver a essa crise.

A entidade merengue permanece atenta. O cenário é totalmente novo para todos e a incerteza mantém o mundo do futebol no limite.