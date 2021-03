Champions League: o que esperar de Manchester City x Borussia Dortmund?

O Manchester City e o Borussia Dortmund foram colocados juntos em um dos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões. Os de Guardiola, claros candidatos à vitória no torneio, enfrentarão um rival tão temível quanto imprevisível.

O City está fazendo uma Liga dos Campeões dos sonhos, com números de campeões. Depois de derrotar o Borussia Mönchengladbach sem grandes problemas nas oitavas de final, os homens de Guardiola agora enfrentam o outro Borussia, o Dortmund, nas quartas de final.

A situação dos aurinegros é bem diferente. Com um bom futebol a cada jogo, eles sofreram mais do que o esperado para eliminar um Sevilla que chegou em campo ferido após a partida de ida. No campeonato nacional as sensações não são as melhores. A equipe luta para entrar na Champions.

O jogo de ida será disputado em 6 ou 7 de abril, no City of Manchester, enquanto a volta será disputada uma semana depois, no Westfalenstadion, em Dortmund, desde que as restrições devido à pandemia não impliquem o contrário.

O vencedor enfrentará nas semifinais o time que vencer as quartas de final entre o Bayern de Munique e o Paris Saint Germain.