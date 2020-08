O que está acontecendo com Lucas Vázquez?

O Real Madrid continua trabalhando na preparação da equipe para a próxima temporada e supõe-se que não haverá muitas mudanças.

Um dos que podem sair neste verão é Lucas Vázquez. Edu Pidal, no 'El Transistor', relatou que a equipe merengue recomendou que ele saísse porque não pretende renová-lo.

Isso desde que o galego, que encerra seu contrato em 2021, receba uma oferta bastante atraente de alguma equipe europeia.

Apesar de a melhor opção ser sair do Real para ter mais minutos, o ex-Espanyol está muito claro de que deseja continuar no clube.

Até agora nesta temporada, Lucas marcou três gols e deu uma assistência depois de 22 jogos.