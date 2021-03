O RB Leipzig escolhe Simakan como o sucessor de Upamecano

O RB Leipzig se prepara para um futuro sem Dayot Upamecano. Os alemães precisam se acostumar a ideia de que o francês defenderá o Bayern de Munique na próxima temporada.

A imprensa francesa afirma que o RB Leipzig já teria encontrado um substituto na Ligue 1. O escolhido para ser o 'herdeiro' de Upamecano seria Mohamed Simakan, lateral-esquerdo do Strasburg.

De acordo com 'RMC Sport' as negociações entre as partes estão avançadas. Simakan assinaria por cinco temporadas com o conjunto da Bundesliga.

Para concretizar a operação, o RB Leipzig terá que desembolsar 17 milhões de euros. Resta saber, se o negócio será realmente fechado na próxima janela.