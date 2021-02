"O Real Madrid faz com Ramos o mesmo que o Barça fez com Suárez"

Diego Forlán é um dos melhores atacantes que o Atlético de Madrid teve nos últimos 20 anos. O uruguaio foi um 'colchonero' entre as temporadas de 2007-08 e 2010-11. Durante sua passagem pela capital da Espanha, ele conseguiu vencer a Liga Europa em 2010 e a Supercopa da UEFA no mesmo ano.

Por isso, o uruguaio revisou as atualidades da LaLiga nos microfones de 'El Larguero' da 'Cadena SER' e deixou algumas análises mais do que interessantes.

“Seria uma pena se Ramos não renovasse com o Madrid e que um jogador com a sua carreira tivesse de ir para outro lado e acabar noutro lugar. Está em forma e faz a diferença. Defensivamente é forte e tem a sua presença. Nenhum clube se baseia em um jogador porque depende de todos”, disse o ex-jogador de futebol sobre a situação de Ramos na equpe merengue.

“O erro que o Barcelona cometeu com o Suárez está sendo cometido pelo Real Madrid com o Ramos. Eles são importantes, há um elenco, são negociações e você tem que entender isso dos dois lados. Ele é um grande jogador e está vigente mais do que alguns jovens”, continuou.

Embora tenha defendido a continuidade do zagueiro, frisou: “Nenhum jogador está acima de qualquer instituição. Quando esse poder é conferido é quando se comete o erro. É importante ter um jogador como Ramos que tenha esse poder como Cristiano ou Messi, mas não é fácil administrar e estabelecer limites. Quando eles são ultrapassados, tem que haver alguém superior para estabelecê-lo”.

Finalmente, ele respondeu à pergunta sobre se ele vê o time de Cholo como campeão. “É difícil o título escapar deñe. No futebol não se pode prever nada. Os jogos são decididos por detalhes. Há um mês que pode ser fatal para você. As temporadas são longas e o Atlético está se distanciando nos pontos. É um time sólido com boas peças", concluiu.