O Real Madrid não sucumbe diante do Wanda Metropolitano

O Atlético de Madrid vive um mês crucial para as suas aspirações nesta temporada e o próximo obstáculo é um dos mais importantes. Se vencerem o Real Madrid, os homens de Simeone conseguiriam uma boa vantagem no Campeonato Espanhol.

No campo, tudo pode acontecer, principalmente se for no clássico de Madri. O 'Cholo' testou com João Félix no XI titular, mas sempre poderia trazer uma ou outra surpresa. No entanto, há uma vitória que escapa da mão dos 'colchoneros'.

Trata-se de vencer o Real Madrid em Wanda Metprolitano. Desde a inauguração do templo 'rojiblanco' em 16 de setembro de 2017, tal vitória tão esperada ainda não ocorreu.

É verdade que o Real Madrid também não pisou muito nesse gramado, desde então só jogou duas vezes, sendo a terceira no próximo fim de semana.

Na primeira vez, o Real derrotou o Atlético por 3 a 1. Casemiro, Sergio Ramos e Bale foram os donos do gol, enquanto Griezmann marcou para o Atlético.

A segunda vez teve lugar na temporada 2019-20 e terminou com um empate sem gols, pelo que o Atlético quer quebrar essa barreira e que melhor forma do que num confronto tão importante para o futuro da temporada.

Nesta edição, o Atlético já perdeu no Di Stéfano por dois gols a zero, adicionando também um toque vingança. Será um clássico com C maiúsculo.