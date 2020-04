O Saint-Étienne se intromete entre o Atlético e Morelos

Alfredo Morelos é um dos atacantes mais cobiçados do mercado. O Rangers sabe que não conseguirá segurar a sua estrela, que despertou o interesse de alguns grandes da Europa.

Um deles é o Atlético de Madrid, que desde o começo se mostrou interessado no atacante. No entanto, os 'colchoneros' ganharam a concorrência do Saint-Étienne.

De acordo com o 'Daily Record', o time francês teria entrado na negociação e tenta convencer o jogador com o seu projeto. O Atlético, por sua vez, estaria disposto a desembolsar 17 milhões de euros.

Na atual temporada, Morelos marcou 29 vezes. E desde que chegou aos Rangers (três anos) foram 77 bolas na rede.