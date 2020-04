O Sevilla se lança por Talles Magno, joia do Vasco

De acordo com o diário sevihano 'Estadio Deportivo', Talles Magno estaria na mira do Sevilla para a próxima temporada. O jovem atacante do Vasco, de apenas 17 anos é um velho conhecido de LaLiga.

Em janeiro, o nome de Talles começou a ser especulado no Barcelona, mas os rumores esfriaram. O jogador fez a sua estreia no time profissional do Vasco e chegou a marcar dois gols em 22 partidas oficiais.

Na atual temporada, Talles tem 530 minutos em campo, divididos em sete partidas, seis deles como titular. Além disso, conta ainda com uma assistência. O seu contrato vai até o meio de 2021.