O Tigres renova com Gignac

Gignac foi o grande nome do Tigres no Mundial de Clubes da FIFA. O algoz do Palmeiras na semifinal da competição despertou o interesse de alguns clubes do Brasil, mas acabou renovando com o conjunto mexicano.

O Tigres utilizou as suas redes sociais para confirmar o novo vínculo do atacante, que agora é válido por mais três anos.

O francês é a grande referência da equipe comandada por Ricardo Ferretti, onde está desde junho de 2015. Com a camisa do Tigres marcou 147 gols em 250 jogos, até o momento.