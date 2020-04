Everton quer formar trio de colombianos

O Everton quer ter uma pequena colônia colombiana na próxima temporada. A equipe do 'toffee' estaria interessada em buscar Santiago Arias e James Rodríguez, que se juntariam a Yerry Mina.

O time liderado por Carlo Ancelotti sabe que o Campeonato Espanhol tem bons jogadores colombianos, especialmente no Real Madrid e no Atlético. Esses sul-americanos são alvos dos ingleses para a temporada 2020-21 de acordo com o jornal 'AS'.

Arias ainda não conquistou seu espaço definitivo no elenco de Simeone e também interessa ao Napoli e à Inter de Milão.

James Rodriguez, por sua vez, é admirado por Carlo Ancelotti. Sem minutos no Real Madrid, deve vestir uma nova camisa nas próximas campanhas.