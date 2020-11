O triste fim do homem que ganhou mais dinheiro que Bale e Neymar: Legon Cities FC

Em 2018 os problemas financeiros do atacante ganês Asamoah Gyan vieram a tona. O jogador, que marcou mais de 240 gols na sua carreira, estava à beira da falência por não ter administrado bem a sua fortuna.

Ele foi uma das estrelas da Copa do Mundo de 2010 com Gana, jogou em clubes como Udinese, Rennes, Sunderland ou Shanghai SIPG, chegando a ganhar 17 milhões de euros por temporada no time chinês, mais do que estrelas como Bale ou Neymar, mas quase perdeu tudo.

Talvez por isso, quando ainda tinha idade para jogar em alto nível, começou a perambular por clubes que pagavam mais pelo seu passado de glórias do que pelo seu rendimento.

Nas últimas temporadas passou por Dubai (Al Ahli), Turquia (Kayserispor) e India (North East United). Agora, volta ao seu país para encerrar a sua carreira no Legon Cities FC de Accra.

Em Gana garantem que ele assinou por uma temporada. Um final bem estranho para aquele que é o maior goleador africano em uma Copa do Mundo com seis gols marcados.