O único que aguenta Lewandowski... é o Sevilla!

Robert Lewandowski já fez 43 gols nessa temporada, alcançando seu recorde em seis temporadas no Bayern de Munique. Ele não está de brincadeira.

O atacante foi presenteando a Europa com seus gols e havia duas equipes que tinham conseguido frear o jogador: O Fortuna Düsseldorf e agora o Sevilla.

Mas a equipe alemã não conseguiu segurar o craque e acabou admitindo um gol dele no último confronto entre os dois.

Em quatro ocasiões, Robert não conseguiu fazer gol no Sevilla. Clube ao qual enfrentou estando no Borussia e no Bayern.