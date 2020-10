O United pedriá 22 milhões por Phil Jones

Phil Jones sabe que não está nos planos do Manchester United. Não lhe falta mercado na Europa e isso o deixa , de certo modo, mais tranquilo.

O United se prepara para nagociá-lo, mas não será nenhuma promoção. Quem quiser contar com o talento de inglês terá que abrir as mãos.

De acordo com informações do 'The Sun', o United já teria colocado um preço no jogador. Pedirão por ele 22 milhões de euros.

Equipes como West Ham ou Newcastle surgem como prováveis destinos. Resta saber se algum deles está realmente disposto a investir tamanha quantia.