O Valladolid voltará a tentar a sorte com Reinier

O Real Madrid não teve sorte com os seus empréstimos ao Real Valladolid nessa temporada, mas o Pucela também não teve tanto sucesso com esse jogadores.

No entanto, isso não impederirá que Ronaldo, presidente do clube 'merengue', tente a contratação do seu compatriota Reinier na próxima janela de transferêcias, de acordo com o 'Mundo Deportivo'.

Parte do torcida vê essa possibilidade com certo receio, tendo em vista as experiências com Lunin, Javi Sánchez e De Frutos.

Porém, a diferença é que Reinier é um jogador de muita qualidade e o Castilla não é capaz de segurar o seu talento, assim como ocorreu com Rodrygo e Vinicius. Uma vez adaptado ao futebol espanhol, não seria descabido que ele fosse emprestado para ganhar minutos, como aconteceu com Kubo.