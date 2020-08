O Watford dá as boas-vindas a Ngakia

O Watford se prepara para a temporada 2020-21. Querem montar uma equipe competitiva para voltar a elite do futebol inglês.

O último nome a entrar nesse projeto foi o lateral Ngakia e o clube utilizou as redes sociais para dar as boas-vindas ao jogador. O clube estaba há algum tempo interessado nos serviços do lateral.

"Os 'hornets' estão encantados em confirmar a contratação de Ngakia. O lateral assina um contrato de longo prazo com o Watford e se une a pré-temporada na semana que vem", escreveu o clube.