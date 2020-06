Oblak chega a 250 partidas com o Atlético de Madrid

A vitória do Atlético de Madrid contra o Alavés por 2 a 1 rendeu a Oblak algo mais que os três pontos, foi seu 250º jogo pela equipe madrilenha.

Um polêmico pênalti fez esse momento especial ser menos positivo, já que Joselu converteu a cobrança e impediu o eslovaco de sair de campo sem ver sua rede balançar.

Na semana passada, o atual número 1 ultrapassou Molina (248) e agora vê apenas Abel Resino, com 303 partidas disputadas, à frente na lista de goleiros com mais jogos na história do clube.

Com média de 0,71 gol sofrido por rodada do Campeonato Espanhol, Oblak é o segundo na disputa do prêmio Zamora, entregue anualmente ao goleiro menos vazado na competição. Courtois (0,64) lidera.