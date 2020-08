Odegaard jogará no Real Madrid na temporada 2020-21

Os dias se passam e a Real Sociedad ainda aguarda a decisão do Real Madrid sobre Martin Odegaard. Nas últimas horas o curso mudou e o norueguês pode acabar ficando no Santiago Bernabéu.

Os portais 'Mundo Deportivo' e 'AS' informaram que a intenção do clube merengue é recuperar o talentoso jogador norueguês, o que implicaria que ele não cumpriria o segundo ano de empréstimo na equipe da Real Sociedad.

Odegaard, nesta temporada, caiu no gosto de Zinedine Zidane. E o treinador pediu a Florentino Pérez, como favor, que o jogador permaneça na equipe titular.

Uma decisão contrária à do clube, que pretendia dar-lhe um novo ano para acumular minutos por conta do pouco espaço disponível no meio-campo do Real Madrid.

Martin Odegaard prefere ficar mais um ano na Reale Arena. Em San Sebastián ele tem minutos garantidos para voltar mais maduro ao Santiago Bernabéu.

Assim, a mudança de rumo que a decisão de Zidane tomou atrapalhou os planos da Real Sociedad, que terá de encontrar um novo craque para cobrir a perda do norueguês.