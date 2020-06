OFICIAL: Ligue 1 voltará em 21 de agosto

A Ligue 1, a única grande liga europeia finalizada antes do tempo por conta do COVID-19, retornará na sexta-feira, 21 de agosto. Essa é a data oficial que a LFP e FFF deram para o primeiro jogo da temporada 2020-21 do campeonato francês.

A temporada terminará em 23 de maio, enquanto o 'play off' de ascensão para a categoria mais alta do futebol francês ocorrerá entre 27 e 30 de maio.

Além disso, as datas pendentes das finais da Copa da temporada 2019-20 também foram confirmadas.

Assim, a Copa da França abrirá o calendário do futebol francês após a pausa que começou em março. O PSG e o Saint-Étienne disputarão o título no Stade de France em 24 de julho. Além disso, eles farão isso diante de pelo menos 5.000 espectadores.

Por seu turno, a Copa da Liga, que vai ter o último jogo da sua história depois de desaparecer este ano, será decidida com a final entre o PSG e o Olympique de Lyon, em 31 de julho.