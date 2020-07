OFICIAL: Milan renova com Pioli até 2022

O Milan não perdeu uma única partida após a paralisação. A equipe, com Pioli no comando, conseguiu reverter a situação para colocar o clube na quinta posição, com três rodadas ainda pela frente.

Alguns números que serviram para Pioli obter a renovação com a equipe 'rossonera', conforme anunciado pela própria entidade através de uma declaração em seu site.

Dessa forma, o treinador italiano continuará vinculado a San Siro até junho de 2022, certificando-se de permanecer no projeto por mais duas campanhas.

Uma notícia que acaba com a possibilidade de ver Ragnick no banco de um time histórico como o Milan. O ex-técnico do RB Leipzig era o favorito para liderar a equipe se Pioli não continuasse na equipe.