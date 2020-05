OFICIAL: Neuer renova com o Bayern até 2023

Após vários meses intensos de negociações, Bayern e Neuer conseguiram se entender. Ambos decidiram continuar juntos.

O clube alemão anunciou nesta quarta-feira a renovação do goleiro até 2023. A aparição de Nübel em cena fez o atleta pensar em acabar com sua vida no time de Munique, onde suas demandas dificultaram o acordo em mais de um momento, segundo a imprensa local.

Flick, seu treinador, ficou encarregado de deixar claro publicamente que queria continuar contando com Neuer. "Ele é o número um indiscutível", disse ele no final de abril, pedindo ao Bayern que renove.

Finalmente, parece que o clube e o goleiro chegaram a um entendimento. O jogador continuará até 2023 e Karl-Heinz Rummenigge, CEO do clube, demonstra estar satisfeito: "O Bayern está feliz por ter renovado. Ele è o melhor goleiro do mundo".

Além disso, a diretoria convidou o goleiro para permanecer depois que ele decidir pendurar as luvas. "Concordamos que ele ocupará uma posição no Bayern após sua carreira esportiva", revelou Rummenigge.

Por fim, Neuer explicou por que demorou tanto tempo para que essa renovação fosse anunciada. "Não queria tomar nenhuma decisão nas semanas após a suspensão devido à pandemia de coronavírus, porque ninguém sabia quando ou como o futebol continuaria na Bundesliga. No Bayern, sinto-me em casa. Este clube é e continuará sendo um dos melhores times da Europa ", afirmou após assinar.

O goleiro vive sua nona temporada no gigante alemão, seu segundo clube após surgir no Schalke 04.