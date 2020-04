Olympique de Lyon, Borussia e Arsenal na briga por joia do Real Madrid

Ele ainda não teve minutos no primeiro time, mas, sem dúvida, César Gelabert é uma das maiores promessas do time juvenil do Real Madrid.

Internacional com a equipe espanhola Sub 17, o atacante de 19 anos passou da equipe Sub 19 merengue para o Real Madrid Castilla, com quem acumulou 13 partidas oficiais e um gol nesta temporada.

Mas a qualidade da jovem pérola madridista o teria levado, como assegura o portal 'Defensa Central', a entrar na agenda de três clubes europeus, nada mais e nada menos que o Olympique de Lyon, o Borussia Dortmund e o Arsenal.

O meio acima mencionado apontou o interesse da equipe inglesa, enquanto o jornal 'AS' acrescentou os dois clubes restantes, confirmando também os britânicos, que estariam muito bem posicionados com a transferência da equipe de Madri.

Além disso, o jornal também garante que os franceses vieram fazer uma oferta formal para Gelabert em sua primeira temporada com os juvenis, mas os merengues a rejeitaram, ainda que o interesse do Olympique em sua assinatura não tenha diminuído.