Onde assistir São Paulo x Corinthians pelo Paulistão 1998?

Com o futebol ainda paralisado em virtude da pandemia do novo coronavírus, a TV Bandeirantes anunciu a reprise do jogo do título do São Paulo no Campeonato Paulista de 1998. Na ocasião, o Tricolor derrotou o Corinthians por 3 a 1 no Morumbi.

JOGO: São Paulo 3 x 1 Corinthians

DATA DO JOGO: 10 de maio de 1998

LOCAL: Estádio do Morumbi, em São Paulo

DATA DA REPRISE: Domingo, 24 de maio de 2020

HORÁRIO DA REPRISE: 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR? A reprise será transmitida pela TV Bandeirantes, na TV aberta, dentro da faixa "você torceu aqui". A narração será a original - capitaneada por Luciano do Valle, com comentários de Rivellino e reportagens de Osvaldo Paschoal e Fernando Fernandes.

SOBRE A FINAL DO PAULISTÃO DE 1998

Derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, o São Paulo chegava ao jogo decisivo precisando do triunfo para evitar o segundo vice estadual seguido para o arquirrival. E para isso contou com um reforço de peso: o ídolo Raí, de volta ao clube que o consagrou depois de quatro anos de sucesso no Paris Saint-Germain.

O meia chegou dias antes daquele 10 de maio e faria apenas um jogo na campanha do título: a grande final. Ovacionado pela torcida, retribuiu o carinho com o gol que abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, de cabeça. Didi empataria aos 5 minutos da etapa final, mas França, duas vezes, garantiria a festa tricolor - e terminaria na artilharia do torneio, com 12 gols.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do São Paulo: Rogério Ceni; Zé Carlos, Capitão, Márcio Santos (Bordon) e Serginho; Alexandre, Fabiano, Carlos Miguel (Gallo) e Raí (Aristizábal); França e Denílson.

Escalação do Corinthians: Nei, Rodrigo (Didi), Cris, Gamarra e Silvinho; Romeu (Edílson), Vampeta, Souza (Marcelinho Paulista) e Rincón; Marcelinho Carioca e Mirandinha.