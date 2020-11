Presidente do Santos explica problema de falta de uniformes

O presidente Orlando Rollo concedeu entrevista coletiva dias antes do confronto diante do Bahia pelo Brasileirão. Um dos assuntos abordados foi o problema de falta de uniformes envolvendo a Umbro, empresa fornecedora de material esportivo.

"Temos problema com distribuição de uniformes. Problema não é a Umbro, tive uma reunião com a diretoria da Umbro ontem (quinta-feira). Santos fez planejamento pífio para esse ano. Camisa rosa? Todo mundo quer, mas não estará à venda. Fiquei indignado. Eu adorei, uso ela. Mas Comitê de Gestão passado não conhece o perfil do torcedor. E a encomenda foi feita há um ano. Produção pífia, acharam que não haveria procura. Pedi uma nova cota de camisas e falaram que só para ano que vem", disse Rollo, em entrevista coletiva.

A camisa rosa, em alusão ao Outubro Rosa, teve estoque esgotado rapidamente. Mas um problema envolvendo os tamanhos dos modelos também tiveram de ser explicados.

"Engordei um pouquinho, preciso de um GG e é difícil achar. Engordei 15 quilos na pandemia e não encontro. Pedi a fabricação de todos os tamanhos. Vamos colocar à venda a camisa com homenagem a Pelé com esse logo (falou indicando para a camisa). Redes sociais adoraram. Peço desculpa se querem comprar camisas maiores ou a rosa, mas não é culpa dessa gestão de transição. É culpa da gestão afastada que não conhece a torcida do Santos", completou o presidente Orlando Rollo.