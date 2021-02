Os agentes de Thauvin, um obstáculo para o seu futuro

O futuro de Florian Thauvian está longe do Olympique de Marsella. O contrato do francês com o clube se encerra ao final da temporada e vários clubes sonham com os seus serviços.

Entre os interessados, Milan e Sevilla parecem ocupar a dianteira apesar das altas pretensões salariais do jogador do 'OM'. Mas além disso, os clubes terão um outro problema.

De acordo com o jornal 'Il Corriere dello Sport', o principal inconveniente para a contratação de Thauvin na próxima janela serão as exigências financeiras dos seus agentes.

Por se tratar de uma transferência sem custos, os representantes do galo pedirão um pagamento acima do habitual, o que pode fazer com que alguns clubes desistam a operação.

Thauvin vem sendo uma peça fundamental para o Marsella, com sete gols e oito assistências em 28 partidas até aqui.