Os filhos de Thuram seguem os passos do pai

Lilian Thuram foi uma verdadeira estrela do futebol internacional. O lateral-direito francês passou por clubes como Mônaco e Parma antes de aterrizar na Juventus na temporada 2001-02.

Após 204 jogos oficiais com os italianos, o que para muitos era o melhor lateral-direito do momento aterrizou em Barcelona e defendeu as cores 'culés' por 58 partidas.

Lilian Thuram já se aposentou, mas o seu sobrenome continua vivo no futebol, com os seus filhos Marcus e Khéphren Thuram, que resolveram seguir os seus passos.

No Borussia Mönchengladbach joga Marcus Thuram, um atacante de 22 anos que também atua pela Seleção Sub-21 Francesa. Após passar pelo Sochaux e o Guingamp, desembarcou na Bundesliga e já jogou 34 vezes com a camisa do 'Gladbach', onde marcou 11 gols.

Por sua vez, o mais novo, Khéphren, conseguiu ganhar espaço no time principal do Nice nessa temporada, apesar de ter somente 19 anos. O meia, realizou 16 partidas oficiais pelo clube e também defende as Seleção Sub-19.