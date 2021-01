Os números que mostram a queda no rendimento do Liverpool

Após 17 rodadas no Campeonato Inglês, o número de vitórias (9) do Liverpool desta temporada caiu 24% em relação ao desempenho de 2019-20. Os empates (6) e as derrotas (2) aumentaram 18% e 5%, respectivamente.

As estatísticas são consequência de um desempenho inferior, fazendo o time não ser mais aquele adversário praticamente imbatível que acumulava sequências recordistas de vitórias e invencibilidades.

Apesar desse rendimento abaixo do esperado, o técnico Jürgen Klopp ainda vê seu time no topo da tabela, mas com os mesmos 33 pontos do Manchester United e com outros concorrentes na cola. O treinador alemão já admitiu que "poderiam fazer mais" - confira no vídeo acima.

A próxima partida do Liverpool no Campeonato Inglês é no dia 17 de janeiro, quando recebe justamente contra os vice-líderes. Classificado na Champions e ainda forte na Premier League, ainda há tempo de recuperar a estabilidade para buscar mais uma temporada vitoriosa.