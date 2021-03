Os sete jogadores que atuaram dos dois lados no 'derbi de Madri'

Antonio Adán

O goleiro esteve presente em 12 clássicos, mas não chegou a entrar em campo. O espanhol acompanhou a partida desde o banco de reservas cinco vezes com a camisa 'merengue', e os outro sete como 'colchonero'.

Thibaut Courtois

O belga começou como rojiblanco e agora é o dono do gol do Real Madrid. Como 'colchonero' foram nove jogos, enquanto com a camisa do Real são sete até aqui.

Juanfran Torres

O lateral foi criado nas categorias de base do Real Madrid, mas não chegou a disputar clássicos como 'merengue'. Já com a camisa do Atlético, esteve presente em 31, entrando em campo em 28 deles.

José Antonio Reyes

Falecido em 2019, o atacante entrou em campo duas vezes pelo lado madridista e nove como colchonero.

Marcos Llorente

Cria de 'la Fábrica', Llorente esteve presente em quatro derbis, mas não entrou em campo com a camisa do Real. Já com a camisa do Atlético são quatro até aqui, com um balanço de dois empates e duas derrotas.

Álvaro Morata

O atacante esteve em sete jogos como jogador do Real Madrid e três como rojiblanco.

José Jurado

Jurado também foi formado na base do Real e com a equipe de Chamartín só esteve em um clássico. Já como jogador do time do Metropolitano foram outros três.