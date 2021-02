Os únicos que contam com a confiança de Zidane

O Real Madrid tem um grave problema com as lesões. Pouco a pouco, Zinedine Zidane foi perdendo peças da sua engrenagem e acumula até oito desfalques importantes.

Dessa forma, o treinador francês conta apenas com 14 jogadores no elenco principal, 12 se somamos apenas os jogadores de linha, sem Courtois e Lunin.

Desse jogadores, dois não estão nos planos de Zidane. Nem Isco, nem Mariano contam com a confiança do treinador do Real Madrid e poderiam perder espaço para alguns nomes da base.

Assim, o onze de garantias de 'Zizou' é composto por Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema e Vinicius.

A esperança do treinador é a recuperação de alguns dos seus oito lesionados para a partida de ida das oitavas de final da Champions, contra a Atalanta.