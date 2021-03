Os Wolves ameaçam com a contratação de Ocampos

Lucas Ocampos se transformou em um jogador fundamental para o Sevilla e um dos melhores jogadores do Campeonato Espanhol. E claro, seu bom desempenho não passou despercebido.

De acordo com 'Football Insider', os Wolves poderiam ser uma grande ameaça para o Sevilla no que diz respeito ao argentino. A citada fonte assegura que a equipe comandada por Nuno pagaria a multa rescisória do atacante para levá-lo até a Premier League.

Ocampos seria a primeira opção dos Wolves no caso de uma saída de Adama Traoré, uma operação que tem grandes chances de acontecer. O valor da multa do argentino do Sevilla é de 70 milhões de euros.

Após encerrar a sua primeira temporada no conjunto do Sánchez-Pizjuán com 17 gols e cinco assistências, Ocampos já tem sete gols e quatro passes na atual temporada.