Os Wolves entraram em campo com uma camisa em homenagem a Raúl Jiménez

Os jogadores do Wolverhampton Wanderers se aqueceram antes da partida contra o Liverpool com camisas de apoio a Raúl Jiménez, que sofreu uma fratura craniana na última semana.

A camisa estampava o número nove Jiménez, e a frase "The pack is with you", que traduzida ao português seria algo como "a manada está com você"

O mexicano de 29 anos está se recuperando da operação a que foi submetido, depois de um violento choque de cabeça com David Luiz.