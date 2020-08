Otero é bom reforço, mas não deve resolver problemas

O Corinthians está muito próximo de anunciar a contratação de Rómulo Otero, que ficou de fora dos planos de Jorge Sampaoli no Atlético-MG. O jogador, apesar de ser um bom reforço, não tem a característica mais necessária no Timão: a velocidade. E o próprio Tiago Nunes reconheceu isso.

"Ele não é um jogador de velocidade, ele tem o chute como o seu maior atributo, a bola parada. Ele se caracteriza mais pela retenção e toques rápidos. Tem qualidades e atributos", disse o comandante do Timão sobre seu possível reforço para a temporada.

De jogadores com as características do venezuelano, porém, o Corinthians está cheio. Para o meio de campo conta com Luan, Araos, Ramiro, Vital, Cantillo, além de alguns atletas da base que estão sendo trabalhados por Tiago Nunes. O que está faltando é, justamente, a velocidade e profundidade, com a busca pela linha de fundo e o mano a mano, algo que Otero não tem.

Os "atacantes de beirada", que pegam a bola nos lados e vão para o campo ofensivo do Timão são Everaldo e Léo Natel - até pouco também contava com Janderson, que foi emprestado ao Atlético-GO. O primeiro não vive boa fase com a camisa alvinegra, já o segundo, recém chegado, ainda não teve oportunidades o suficiente para mostrar seu talento. Além dos dois, Gustavo Mosquito, a pedidos de T. Nunes, retornou do empréstimo ao Paraná Clube.

Os atributos de Otero que podem se destacar no Corinthians são a bola parada, principalmente com Luan ainda deixando a desejar no time, e a retenção no ataque, até mesmo para fazer com que os centroavantes consigam trabalhar.

Mesmo que não sejam estas as necessidades imediatas do Corinthians, uma oportunidade no mercado com estas características interessaram a comissão técnica. "Ele tem condição de figurar como meia avançado e meia ponta e dar mais corpo para nossa equipe", apontou o treinador.

Otero já está em São Paulo para fazer exames médicos e assinar o contrato de empréstimo com o Corinthians. Com uma redução salarial em relação ao Galo, o venezuelano deve fechar um vínculo válido até junho de 2021. "Vida nova no Corinthians, em São Paulo. Chegou muito feliz. É um grande time, e me sinto muito feliz de estar ao lado deles agora", disse o jogador ao 'Meu Timão'.