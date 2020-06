Quanto o Flamengo vai receber por Pablo Marí?

E o que todos já sabíamos foi confirmado: para abrir mão do zagueiro Pablo Marí em negociação complexa com o Arsenal, o Flamengo vai receber uma bolada.

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (22), o diretor de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, confirmou que não existe nenhuma chance do espanhol, inicialmente emprestado aos Gunners, retornar ao clube carioca, e que o jogador foi "vendido definitivamente".

No entanto, a forma pela qual o Flamengo deve receber os valores da negociação demonstram a complexidade do acordo, feito desta maneira para que o Arsenal pudesse "escapar" das regras do fair play financeiro.

De início, logo que a transferência foi acertada, o Rubro-Negro recebeu 5 milhões de euros. Seis meses, mais três milhões. Depois, para contratar o atleta em definitivo, os Gunners pagariam mais oito milhões ao clube carioca. No total, em cotações atuais, a venda de Pablo Marí pode render cerca de 16 milhões de euros - quase R$ 95 milhões na cotação atual - ao Mengão.

Nem mesmo a lesão do espanhol, que o tirará de ação até o final da Premier League, melará o negócio. Mesmo que alguns torcedores do Flamengo tenham ficado preocupados após o defensor se contundir, em partida diante do Manchester City (que fez com que David Luiz tivesse que entrar em campo...), isso não impedirá que os cariocas recebam os valores já acordados.

Pablo Marí chegou ao Rubro-Negro em julho de 2019, por cerca de R$ 5 milhoes. Depois de 30 jogos e dois títulos importantíssimos com a camisa do clube, foi negociado por mais de R$ 95 milhões. Isso significa que, só o lucro do Mengão com o zagueiro já quase paga a contratação de Gabigol, que custou perto deste mesmo valor.