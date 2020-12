Palmeiras, campeão do Brasileirão de 1993: Relembre a campanha

Há 27 anos, em 1993, o Palmeiras conquistava o seu sétimo título brasileiro. Comandado por um jovem Vanderlei Luxemburgo e com um elenco repleto de craques, o Verdão bateu o forte Vitória na final, quando quebrou um jejum de 17 anos sem títulos.

Regulamento do Brasileirão de 1993

Marcado por seu formato exótico, o Brasileirão de 1993 contou com diversas mudanças de regulamento que causaram polêmicas e confusão entre clubes e torcedores.

Com 12 clubes promovidos da Série B no ano anterior (incluindo o Grêmio, que havia sido rebaixado em 1991), a edição de 93 teve uma primeira fase com 32 equipes, divididas em quatro grupos, com partidas de turno e returno.

Os três primeiros colocados do grupo A e grupo B (onde estava o Palmeiras) passaram direto para a próxima fase, enquanto os dois primeiros dos grupos C e D disputaram uma espécie de repescagem com duas vagas. Os oito classificados para a segunda fase foram novamente separados em dois grupos, com partidas de turno e returno entre eles. Os vencedores de cada grupo foram para a grande final.

Como jogava o Palmeiras de 1993?

Com uma zaga formada por Gil Baiano, Antônio Carlos, Cléber e Roberto Carlos, o Palmeiras tinha uma estrutura sólida. O meio-campo era um dos destaques daquele time, com César Sampaio e Mazinho, que além das atribuições defensivas, também davam suporte ao veloz e habilidoso ataque, que tinha Zinho na ligação e Edílson, Edmundo e Evair na frente.

O time jogava em um 4-4-2, com Zinho e Edílson mais abertos e Edmundo e o matador Evair no ataque. Outra variação comum era a chegada do Capetinha ao ataque como terceiro homem, deixando uma linha de três meias na armação.

Finalíssima contra o Vitória

O adversário do Palmeiras foi o surpreendente Vitória, que contava com nomes de peso como Dida, Paulo Isidoro e Alex Alves, além do jovem Vampeta no banco de reservas.

A primeira partida da final aconteceu na Fonte Nova, com 77 mil torcedores. Em frente à torcida baiana, o Palmeiras venceu por 1x0, com gol de Edílson aos 33 do segundo tempo. A decisão ficou para a segunda partida, que foi disputada no dia 19 de dezembro de 1993, em um Morumbi com quase 88 mil torcedores.

O primeiro gol da vitória por 2x0 do Palmeiras foi marcado por Evair, que só empurrou para o gol após bom cruzamento de Roberto Carlos, que chegou com facilidade até a linha de fundo dos baianos.

Ainda no primeiro tempo, após uma roubada de bola, César Sampaio acertou um lindo lançamento de trivela para Edmundo, que dominou dentro da área e bateu cruzado para vencer Dida.

Artilheiros do Palmeiras

Em uma campanha de 22 partidas, o Palmeiras marcou incríveis 40 gols na competição, tendo Edmundo como seu principal artilheiro, com 11 gols marcados. Edílson veio logo atrás, com oito gols, enquanto Evair e Zinho marcaram cinco cada. Veja a lista completa de artilheiros do Palmeiras no Brasileirão de 1993: