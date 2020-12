Palmeiras x Santos: Quem venceu mais vezes o Clássico da Saudade?

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado (5), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Antes de a bola rolar para um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, a Goal traz pra você todos os detalhes do histórico do confronto. Confira!

CLÁSSICO DA SAUDADE: QUEM VENCEU MAIS VEZES NA HISTÓRIA?

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 329 vezes, com 138 vitórias do Palmeiras contra 105 do Santos, além de 86 empates. O time alviverde já balançou as redes 559 vezes e sofreu 472 gols.

CLÁSSICO DA SAUDADE: QUEM VENCEU MAIS PELO BRASILEIRÃO?

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Brasileiro, a vantagem é do Peixe: 28 vitórias, 25 empates e 21 derrotas.

CLÁSSICO DA SAUDADE: QUEM VENCEU MAIS PELO PAULISTÃO?

Já pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras é quem mais vezes levou a melhor: 93 triunfos, 45 igualdades e 54 revezes.

NO PACAEMBU, QUEM LEVA A VANTAGEM?

No Pacaembu, o Santos é quem leva a melhor: 30 vitórias do alvinegro praiano contra 27 da equipe alviverde, além de 26 empates.

E NO ALLIANZ PARQUE, QUEM VENCEU MAIS VEZES?

No Allianz Parque, nove confrontos já foram realizados. Destes, o Palmeiras tem maior retrospecto positivo: cinco vitórias, rêst empates e um triunfo santista.