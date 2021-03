Pedri, entre os convocados para a Seleção da Espanha!

A nova lista dos convocados por Luis Enrique para a Seleção da Espanha agora é oficial. O treinador, através de um vídeo publicado nos perfis oficiais da seleção nas suas redes sociais, anunciou o elenco de jogadores que vão representar o país nos seus duelos de enquadramento.

A expedição será composta por: De Gea, Unai Simón, Robert Sánchez, Diego Llorente, Pedro Porro, Eric García, Sergio Ramos, Jordi Alba, Gayá, Íñigo Martínez, Pedri, Busquets, Thiago, Rodri, Marcos Llorente, Canales, Koke, Fabián, Gerard Moreno, Ferrán Torres, Oyarzabal, Bryan Gil, Dani Olmo e Morata.

A equipe enfrentará, na classificação para a Copa do Mundo do Catar, a Grécia, no dia 25; a Geórgia, no dia 28, e o Kosovo, no dia 31. Em todas as partidas, a 'La Roja' é a favorita, já que os seus adversários são menos imponentes.

Já alguns dias antes, houve muita atenção em possíveis perdas importantes. Um dos principais determinantes, a final da Copa do Rei, que acontecerá início de abril, reduziu as possibilidades de entrada dos jogadores do Athletic e da Real Sociedad. Oyarzabal, Unai Simón e Íñigo Martínez estiveram presentes.

Quem saiu da litsta e quem são os novos jogadores?

Há muitas novidades na lista de Luis Enrique e também muitas ausências. Kepa sai da lista e entra Robert Sánchez, grande surpresa. Sergi Roberto, Jesús Navas, Pau Torres e Reguilón na defesa também ficaram de fora. Atrás, Mikel Merino. No ataque, Adama Traoré e Ansu Fati.

As novas caras, com exceção de Robert Sánchez, já mencionado, são Pedro Porro, Diego Llorente, Jordi Alba, Pedri, Thiago e Bryan Gil.