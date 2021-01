Pedri na lista da UEFA das 50 promessas para 2021

Todos os anos, a UEFA escolhe cerca de 50 jovens jogadores para serem acompanhados. Alguns já são bem conhecidos, outros se destacam em lugares menos midiáticos, mas todos acabam aparecendo na lista.

Olhando para 2021, o organismo internacional selecionou 50 jovens promessas para serem seguidos na Europa. Entre eles o jogador do Barcelona, Pedri, os jogadores do Real Madrid, Takefusa Kubo e Arribas e o jogador valenciano Yunnus Musah representam a LaLiga.

Também há alguns jogadores que estão começando a despontar como Ryan Gravenberch (Ajax) e Jude Bellingham (Borussia Dortmund). Há também Moukoko, que se tornou o goleador mais jovem da história da Bundesliga com 16 anos e 28 dias.

A UEFA também descreve a apresentação de alguns destes jogadores. Sobre Kubo, afirma que "o atacante, que já é internacional pelo Japão, chamou a atenção na sua chegada ao Villarreal este ano, ao marcar na vitória da Liga Europa sobre o Sivasspor em Outubro. Pode ser uma das estrelas do futuro no Real Madrid".

De Pedri, que também entrou no XI de revelações da UEFA com Koundé, Davies e Szoboszlai, simplesmente explica que "assinado pelo Barcelona neste verão depois de fazer sua estreia no clube de sua infância, Las Palmas, Pedri já foi com um nome certo nos planos do treinador Ronald Koeman".

Confira a lista da UEFA dos 50 jovens jogadores a serem observados em 2021

Paulos Abraham (SWE, 18 - AIK)

Tyler Adams (USA, 20 - Leizpig)

Sergio Arribas (ESP, 19 - Real Madrid)

Mitchel Bakker (NED, 20 - Paris)

Jude Bellingham (ENG, 17 - Dortmund)

Jens Cajuste (SWE, 21 - Midtjylland)

Riccardo Calafiori (ITA, 18 - Roma)

David Carmo (POR, 21 - Braga)

Charles De Ketelaere (BEL, 19 - Brugge)

Yusuf Demir (AUT, 17 - Rapid de Viena)

Amad Diallo (CIV, 18 - Atalanta)

Mohammed Diomande (CIV, 18 - Nordsjælland)

Igor Diveev (RUS, 21 - CSKA de Moscou)

Jeremy Doku (BEL, 18 - Rennes)

Radu Dragusin (ROU, 18 - Juventus)

Roman Evgenyev (RUS, 21 - Dínamo de Moscou)

Wahidullah ‘Wahid’ Faghir (DEN, 17 - Vejle)

Wesley Fofana (FRA, 19 - Leicester)

Gianluca Frabotta (ITA, 21, Juventus)

Amine Gouiri (FRA, 20 - Niza)

Ryan Gravenberch (NED, 18 - Ajax)

Josko Gvardiol (CRO, 18 - Dínamo de Zagreb, emprestado pelo Leipzig)

Jens Petter Hauge (NOR, 21 - AC Milan)

Ísak Bergmann Jóhannesson (ISL, 17 - IFK Norrköping)

Curtis Jones (ENG, 19 - Liverpool)

Boubacar Kamara (FRA, 21 - Marsella)

Orkun Kökçü (TUR, 19 - Feyenoord)

Ladislav Krejcí (CZE, 21 - Sparta de Praga)

Takefusa Kubo (JAP, 19 - Villarreal, emprestado pelo Real Madrid)

Marash Kumbulla (ALB, 20 - Roma)

Stanislav Magkeev (RUS, 21 - Lokomotiv de Moscou)

Daniel Maldini (ITA, 19 - AC Milan)

Giorgi Mamardashvili (GEO, 20 - Locomotive Tbilisi)

Nuno Mendes (POR, 18 - Sporting CP)

Youssoufa Moukoko (GER, 16 - Dortmund)

Yunus Musah (USA, 18 - Valencia)

Jamal Musiala (ENG, 17 - Bayern)

Noah Okafor (SUI, 20 - Salzburgo)

Marcus Holmgren Pedersen (NOR, 20 - Molde)

Pedri (ESP, 18 - Barcelona)

Abdallah Sima, (SEN, 19 - Slavia de Praga)

Kamaldeen Sulemana (GHA, 18 - Nordsjælland)

Ravil Tagir (TUR, 17 - Istanbul Basaksehir)

Malick Thiaw (FIN, 19 - Schalke)

Anatolii Trubin (UKR, 19 - Shakhtar Donetsk)

Christos Tzolis (GRE, 18 - PAOK)

Fábio Vieira (POR, 20 - Porto)

Owen Wijndal (NED, 21 - AZ)

Florian Wirtz (GER, 17 - Leverkusen)

Illia Zabarnyi (UKR, 18 - Dínamo de Kiev)