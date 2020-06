Pedro foi oferecido a três equipes da LaLiga

Pedro Rodríguez terminará sua história de quatro temporadas e meia no Chelsea. Nesta temporada, passou a ter menos importância no time de Frank Lampard, após somar temporadas com uma média de cerca de 44 jogos disputados.

A atacante estará livre em breve e vários são os clubes que se interessaram por ele, o alto salário possa ser um problema. Pedro ganha meio milhão de euros por mês.

Conforme relatado por 'SuperDeporte', o jogador foi oferecido por seus representantes a três clubes da LaLiga: Valencia, Sevilla e Betis.

O jornal afirma que em Mestalla ainda não podem bancar os custos mensais de Pedro. Se ele quiser jogar pelo Valencia, terá que diminuir o valor que recebe atualmente no Chelsea. Betis e Sevilla estariam praticamente na mesma situação.

Nas últimas horas, o jornal 'Sport' disse que o atleta teria escolhido a Roma em função do esforço feito pelo clube. Além disso, Pedro terá um papel muito mais importante na equipe romana do que na Juventus, que é outra das equipes envolvidas em rumores sobre seu futuro.