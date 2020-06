Pedro já teria pré-contrato com a Roma

Pedro Rodríguez terminará sua história de quatro anos e meio no Chelsea. Na campanha atual, passou a ter menos importância no time de Frank Lampard, após somar temporadas com uma média de cerca de 44 jogos disputados.

O atacante estará livre em breve e vários são os clubes que se interessaram por ele, mas o alto salário poderá ser um problema. Pedro, que vai completar 33 anos no próximo mês, ganha meio milhão de euros mensais.

Conforme relatado por 'SuperDeporte', o jogador foi oferecido por seus representantes a três clubes da LaLiga: Valencia, Sevilla e Betis.

Nas últimas semanas, porém, o jornal 'Sport' disse que o atleta teria escolhido a Roma. Agora, 'Goal', reforça essa possibilidade afirmando que já haveria um pré-contrato entre as duas partes.

A publicação afirma que o reforço deverá chegar no começo de julho, mas não poderá estrear na Serie A antes da próxima temporada.