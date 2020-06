Pedro Rocha marca primeiro gol com a camisa do Flamengo. DUGOUT

Confira como foi o primeiro gol marcado por Pedro Rocha com a camisa do Flamengo. O atacante fechou o placar da vitória do Rubro-Negro sobre o Bangu por 3 a 0 no Maracanã, em partida válida pelo retorno do Campeonato Carioca de 2020.