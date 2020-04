Pelé, Zico, Dinamite: quem são os artilheiros dos principais times do Brasil?

O que seria do futebol sem os gols? NADA, isso mesmo. Os gols são os donos do espetáculo, eles fazem a torcida vibrar e ecoar gritos inigualáveis. Pensando nisso, a Goal fez uma lista com os maiores goleadores da história de 16 dos grandes clubes do Brasil.

Liderada, claro, pelo grande ídolo do esporte Pelé, autor de mais de 1.000 gols com a camisa do Santos, o alvinegro praiano, a lista tem alguns dos grandes nomes do futebol nacional.

Muitos dos nomes são desconhecidos pela geração atual de torcedores por se tratarem da história passada dos clubes - todos jogavam no século passado, alguns na primeira metade.

A era moderna do futebol tem grandes goleadroes, talvez mais conhecidos do que estes, mas nenhum foi capaz de alcançar os ídolos do século 20 na artilharia por um único clube.

A maior rotatividade dos jogadores hoje em dia dificulta que eles superem os antigos donos das camisas que vestem hoje.

Com 389 gols de vantagem, o líder Pelé é seguido por Roberto Dinamite, grande goleador do Vasco, clube pelo qual jogou durante 21 dos 22 anos de carreira profissional. Em terceiro, um rival de Dinamite, o ídolo rubro-negro Zico fecha o pódio.

Além deles, outros grandes nomes aparecem na lista, como Tostão - companheiro de Pelé na conquista da Copa do Mundo de 1970 - e Reinaldo -companheiro de Dinamite na Copa de 78 e considerado por muitos um dos mais talentosos jogadores de sua geração.