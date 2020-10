Pepe, furioso com os árbitros da Letônia

O Porto estreou com derrota para o Manchester City na Champions League 20-21. O time luso saiu na frente, mas acabou levando a virada, que começou com um lance polêmico.

Gundogan dividiu a bola com Marchesín e acabou pisando a perna do goleiro, na sequência da jogada Pepe derrubou Sterling e o árbitro marcou a penalidade, para a revolta do conjunto português. Mas não foi só isso, Pepe, apontou alguns lances que classifica como erros da arbitragem.

"Preparamos bem o jogo, tínhamos dito que íamos fazer um bom trabalho e a equipe se mostrou muito bem, a querer ganhar. Infelizmente, ficou condicionado por más decisões. Perder assim desta maneira custa", disse Pepe em declarações a 'Eleven Sports'.

"Com toda a tecnologia que temos hoje em dia, o VAR não chamar a atenção do árbitro é inadmissível, mas não temos que lamentar mais. Eles erraram, nós tentamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, não nos deixaram", completou.

"Me refiro a vários lances, vocês sabem perfeitamente. É o lance do pênalti, é um pênalti sobre mim feito pelo Cancelo, é o segundo amarelo do Rodri... Resultado injusto? Completamente! Completamente injusto. O Manchester City tem excelentes jogadores e não precisava desta ajuda", concluiu.