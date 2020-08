Juventus, disposta a pagar 60 milhões de euros por Aouar

A gigante de Turim estaria disposto a oferecer 60 milhões de euros para seduzir o Lyon e convencer o clube francês a liberar seu meia Houssem Aouar.

Ele foi um dos destaques da boa campanha do time francês, que surpreendeu ao chegar à semifinal da Champions League. Ao longo da temporada, o jogador de 22 anos marcou nove gols e deu dez assistências.

Apesar de ter elevado seu nível nos últimos meses, não é tão recente o desejo da Juventus, que já havia perguntado sobre a situação de Aouar na janela de transferências anterior.

No entanto, além de ter de convencer o Lyon, a 'Vecchia Signora' terá de enfrentar concorrentes. Rumores apontam para o interesse de times como Rea Madrid, Arsenal e Manchester City pelo meia.

Confira no vídeo um trecho da primeira entrevista coletiva de Andrea Pirlo na Juventus. O ex-jogador assume o comando para a temporada de 2020/21 após a saída de Maurizio Sarri e quer jogadores de qualidade para as sempre ambiciosas pretensões do clube.