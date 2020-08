Pjanic deu adeus a Juve: "Sou parte de algo grande"

Depois de vencer a Serie A mais uma vez, Miralem Pjanic assegurou que aquele não era o momento de despedidas porque tinha a "intenção de esperar o dia 23 de agosto". No entanto, o Lyon tratou de encurtar essa data ao eliminar o time de Turim.

Assim, o meia bósnio utilizou as redes sociais para dizer adeus ao clube que defendeu durante as quatro últimas temporadas.

"Hoje nossos caminhos se separam, mas percorri cada centímetro sabendo que fazia parte de algo muito grande, de algo que ficará no meu coração e me acompanhará por todas as partes", escreveu Pjanic.