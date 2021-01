Pochettino pede paciência com Icardi

Com gols de Moise Kean, Mauro Icardi e Pablo Sarabia, o PSG derrotou o Brest em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Francês e segue na cola do Lyon, que lidera com um ponto a mais.

O atacante argentino responsável pelo segundo gol foi assunto da entrevista do técnico Mauricio Pochettino após a partida. Sem jogar desde 28 de dezembro, o jogador precisa de tempo para retomar as condições físicas ideais.

"Está voltando lentamente à equipe. Faz poucos dias desde que começou a trabalhar com o grupo. Marcar gols é importante para ganhar confiança. Espero que todos meus jogadores me causem dificuldades para armar o time", disse o treinador.

Pochettino vê evoluções em relação ao jogo anterior. "Depois de uns dias de trabalho, fomos mais competitivos. A maior satisfação é pelo esforço do grupo, das pessoas. Melhoramos. A vitória foi importante", acrescentou.

Aos 27 anos, Icardi vive sua segunda temporada no PSG, time em que soma 40 partidas (30 como titular), 23 gols e quatro assistências.