Polêmica Marcelinho-Bolsonaro: Andrés diz que Corinthians não tem contrato com ex-camisa 7

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) surpreendeu a todos ao aparecer em um vídeo, ao lado do ex-jogador Marcelinho Carioca, usando uma camisa do Corinthians, apenas alguns dias depois de se recusar fazê-lo durante uma live. O manto alvinegro entrou para a coleção das camisas já vestidas pelo presidente da República.

"Nação corintiana, aqui o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, com a camisa do Coringão. Isso é democracia, isso é defender a MP do Futebol, isso é valorizar o futebol feminino", disse Marcelinho, que comentou no vídeo o time pelo qual Bolsonaro torce. "É palmeirense, mas quer ele quer que todos os clubes tenham a liberdade para fazer os seus jogos, poder trazer os craques de futebol de volta ao nosso país e abrilhantar o futebol", fala Marcelinho no vídeo, enquanto Bolsonaro sorri e aponta oara o símbolo do Corinthians.

O encontro entre os dois aconteceu nesta quarta-feira (29), no gabinete do presidente, no Palácio do Planalto, em Brasília,. No vídeo, gravado para o Pé de Anjo manifestar seu apoio à MP 984 (ou do Futebol, como o ex-jogador chamou), assinado em junho, Bolsonaro, assumidamente palmeirense, aparece ao lado do ex-camisa 7 do Timão rindo e diz ter sido uma honra receber Marcelinho.

Parte dos corinthianos, porém, não aprovou que Bolsonaro vestisse a camisa do alvinegro. Dois pontos foram bastante apontados pelos torcedores nas redes sociais: o primeiro deles é o fato de um palmeirense estar com o uniforme do Corinthians e outro, com viés político, em relação a história de resistência do clube em oposição ao que é defendido pelo presidente, muitos, inclusive, relembrando o movimento da Democracia Corinthiana.

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, ex-deputado federal pelo PT - oposição ao PSL, partido pelo qual Bolsonaro foi eleito -, se manifestou antes mesmo do clube, dizendo que foi uma iniciativa de Marcelinho e que o Corinthians não teve nada a ver com a entrega da camisa. "Você acha que o Marcelinho ia perguntar para mim? Brincadeira. Ele não é contratado nem funcionário do clube. Ex-jogador e torcedor compra camisa e faz o que bem entender", disse o cartola.

Marcelinho, porém,é embaixador da parceria entre o Timão e o banco BMG, patrocinador master do clube. O que fez, inclusive, com que a #VergonhaBMG entrasse entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira.

Pouco tempo após a publicação do vídeo, o Corinthians também se manifestou por meio de uma nota oficial, reforçando o que foi dito por Andrés, sobre ter sido um ato sem ligação com o time e dizendo que o modelo novo da camisa, bem como o patrocínio em preto e branco, como pedido pela torcida, já haviam sido divulgados em evento.

Veja a íntegra da nota do Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista torna público que não teve qualquer participação na iniciativa do ex-jogador Marcelinho Carioca, em Brasília. A entrega da camiseta nesta quarta, na Presidência da República, foi uma ação única e exclusiva do ex-atleta.

Cabe ressaltar que a nova camisa do clube, com o logotipo do patrocinador BMG em preto e branco, já havia sido amplamente divulgada em evento na Arena Corinthians em 11/7.

Por fim, o Corinthians se mantém fiel às suas tradições, respeitando todas as correntes políticas e coerente com suas origens de clube de todos os brasileiros."