Por onde anda Douglas, ex-São Paulo e Barcelona?

O lateral direito Douglas teve uma das trajetórias mais meteóricas do futebol brasileiro neste século. Depois de contestado no São Paulo, acabou contratado pelo Barcelona, atuando com Messi, Neymar e Suárez, e hoje está na Turquia.

O defensor foi contratado pelo Besiktas, um dos grandes do futebol local, no começo da atual temporada euopeia. Mesmo em uma liga mais fraca com relação aos tempos de Brasil e Espanha, porém, passa longe de ser unanimidade.

Dos 36 jogos realizados pelo Besiktas desde agosto do ano passado, Douglas esteve presente em apenas sete deles. Foi titular em cinco e acabou entrando em campo em outras duas oportunidades como reserva.

O turco Gonul e o espanhol Ruiz, ambos praticamente zagueiros pela lateral, são as primeiras opções do técnico Sergen Yalcin para o setor de Douglas. O brasileiro é visto como um atleta mais ofensivo.

O ex-Tricolor, aliás, foi contratado devido à boa temporada que realizou com o Sivasspor, entre 2018 e 2019. Titular da equipe, anotou três gols e chamou a atenção do Besiktas.

Foi também, de longe, a ocasião em que ele mais jogou no futebol europeu. No espaço de um ano, somou mais jogos oficiais do que nos seus três anos de Espanha, divididos entre Barcelona e Sporting Gijón (32 a 31).

No São Paulo, Douglas atuou entre 2012 e 2014, somando 125 partidas e seis gols marcados com a camisa do clube.